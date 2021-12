De oudejaarsconference van cabaretier Peter Pannekoek is 31 december gewoon te zien bij NPO1, maar BNNVARA wil nog niet vertellen in welke vorm dat zal zijn. Aangezien Najib Amhali bekendmaakte zijn conference voor RTL al te hebben opgenomen, blijft de vraag over hoe het er bij de publieke omroep uit gaat zien.

Desgevraagd laat BNNVARA weten dat de conference van Pannekoek wel gewoon doorgaat. "Maar over de invulling ervan willen we vooraf niets kwijt."

Tot en met zaterdagmiddag was het nog mogelijk voor publiek op te treden en op die dag is de conference van Amhali dan ook opgenomen. Pannekoek speelde zijn conference ook al een aantal keer, maar of daar opnames van zijn gemaakt of dat hij op een later moment voor een lege zaal zal spelen wil BNNVARA dus niet zeggen. Mogelijk kan ook nog gezocht worden naar een oplossing met digitaal publiek.

Van tevoren was al duidelijk dat Pannekoek de conference niet voor een live tv-publiek zou gaan spelen.

Het demissionaire kabinet kondigde zaterdag een lockdown af waardoor voor theater een gedwongen sluiting volgde. Eerder was het nog mogelijk met een QR-code, 1,5 meter afstand en een mondkapje een concertzaal, bioscoop of theater te bezoeken.