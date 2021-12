Dolf Jansen moest vanwege de harde lockdown elf geplande oudejaarsconferences annuleren. Een derde van zijn materiaal kan hij nu weggooien, omdat de grappen volgend jaar niet meer relevant genoeg zijn.

"Mijn opkomst was: met een stapel A4'tjes onder mijn arm binnenkomen en me dan realiseren: dat is niet zo slim. Dat was meteen een test: is het publiek scherp? Mooi, dan kunnen we door", geeft Jansen als voorbeeld in Trouw.

Hij verwijst met die eerste grap naar het moment waarop politicus Kajsa Ollongren in maart van dit jaar, als toenmalig verkenner van de kabinetsformatie, met een aantal documenten en aantekeningen over het Binnenhof liep. Op de voorkant van de stapel A4'tjes viel onder meer te lezen: 'Positie Omtzigt, functie elders'.

Volgens de 58-jarige Jansen is zijn grap over die situatie volgend jaar te oud en is het maar de vraag of de politicus in 2022 nog politiek relevant is. "We weten niet wat Ollongren dan doet, of ze nog voor het nieuwe kabinet met A4'tjes onder haar arm loopt."

'We maken geen vuist'

Verder constateert Jansen in het gesprek met de krant dat de cultuurbranche, waar hij deel van uitmaakt, het niet voor elkaar heeft gekregen zich sterk te maken voor alle gedupeerde kunstenaars en artiesten.

"Smaken verschillen, maar wij maken heel veel mooie dingen, we zijn met z'n allen een grote sector, ook economisch. Maar we hebben geen lobby, we maken geen vuist, we zijn allemaal heel verschillend, makers zijn nu eenmaal individualisten. Ik zit hier ook in mijn eentje aan tafel met mijn kladblok."