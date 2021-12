De voormalig burgemeester van Amsterdam en PvdA-coryfee Ed van Thijn is zondag op 87-jarige leeftijd overleden. In een reactie op de bekendmaking van zijn overlijden, laat de gemeente Amsterdam weten dat de stad een diepe buiging maakt voor de oud-burgemeester. Lodewijk Asscher spreekt van een "anker", "icoon" en een "politicus die in leven en werk toonde dat het áltijd de moeite waard is voor een ander op te komen en te blijven hopen op beter".

Ed van Thijn heeft Amsterdam door een "roerige tijd" geleid, aldus demissionair premier Mark Rutte in een reactie op het overlijden van de PvdA'er. Van Thijn was de langstzittende burgemeester van Amsterdam. Van 1983 tot 1994 vertolkte hij de rol van burgervader, onder meer tijdens de Bijlmerramp waarbij 43 mensen om het leven kwamen nadat een Boeing neerstortte in de Bijlmer.

"Als joods jongetje uit de Rivierenbuurt overleefde hij, ondanks dat zijn onderduik werd verraden, de Jodenvervolging. Die gruwelijke geschiedenis zat in hem zoals die geschiedenis in Amsterdam zit", aldus de reactie van de gemeente Amsterdam. Van Thijn liet de stad na de Tweede Wereldoorlog "veiliger en leefbaarder" achter.

Strijd tegen racisme

Over zijn ultieme drijfveer was hij duidelijk, aldus de gemeente. "Racismebestrijding was voor mij de belangrijkste reden om in de politiek te gaan en uiteindelijk ook om naar het burgemeesterschap van Amsterdam te dingen", waren de woorden van Van Thijn.

Ed van Thijn was een "scherpzinnig en betrokken sociaaldemocraat", aldus PvdA-leider Lilianne Ploumen in een reactie op Twitter. "Wijs, gezaghebbend en onvoorwaardelijk strijdend voor een weerbare democratie, tegen racisme en onrecht. We gaan hem missen."

De in 1934 geboren Van Thijn speelde decennia een vooraanstaande rol in de Partij van de Arbeid. Hij was naaste medewerker van Joop den Uyl en was tijdens diens premierschap (1973-1977) fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij was twee keer minister van Binnenlandse Zaken (1981-1982 en in 1994). Tussen 1999 en 2007 zat hij voor de PvdA in de Eerste Kamer.

"Bedroefd om het overlijden van Ed van Thijn. Een groot politicus, sociaaldemocraat en bestuurder", laat PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent weten.

Volgens Lodewijk Asscher, de voorganger van Ploumen als leider van de PvdA, "verliest Amsterdam een anker, de PvdA een icoon en Nederland een politicus die in leven en werk toonde dat het áltijd de moeite waard is voor een ander op te komen en te blijven hopen op beter".

Hartstochtelijke Ajacied

Ed van Thijn was sinds zijn jeugd al een hartstochtelijk Ajacied, laat de Amsterdamse club weten in een reactie. Na zijn privéleven en arbeidsvreugde kwam de voetbalclub bij Van Thijn op "een goede derde plaats", vertelde de PvdA'er rond de eeuwwisseling tegen het Ajax Magazine.

"De mooiste momenten? Oh, dat zijn er zoveel. Het debuut van Johan Cruijff, de wedstrijd Ajax - Liverpool in de mist en de euforie daaromheen, de magistrale kopballen van Rinus Michels in de jaren vijftig. En een zeer favoriet moment is natuurlijk Wenen, het behalen van de Champions League."