De Amerikaans-Canadese sportbonden United States Quidditch en Major League Quidditch willen hun namen veranderen. Hiermee distantiëren ze zich van de Britse schrijfster J.K. Rowling en filmstudio Warner Bros., dat de naam in eigendom heeft.

Rowling gebruikt de term quidditch in haar populaire Harry Potter-boeken om een fictieve sport te beschrijven, die in het Nederlands als zwerkbal wordt aangeduid.

Volgens de bonden is quidditch een van de snelst groeiende sporten ter wereld. Maar omdat de rechten van onder meer de naam en televisie-uitzendingen bij Warner Bros. liggen is de sport "gelimiteerd", stellen ze in een gezamenlijke verklaring.

Beide bonden verwachten dat de naamsverandering zorgt voor "meer nieuwe en spannende ontwikkelingen voor de spelers, fans en vrijwilligers die helpen de sport te laten groeien". Ook willen ze zich distantiëren van schrijfster J.K. Rowling. Zij kwam afgelopen jaar negatief in het nieuws door controversiële uitspraken over transgenders.

"Onze sport heeft zich ontwikkeld als een van de progressiefste sporten ter wereld wat betreft gendergelijkheid en inclusiviteit", aldus de bonden in de verklaring.

"Beide organisaties voelen zich verplicht om deze reputatie hoog te houden in alle aspecten en geloven daarom dat deze stap er eentje in die richting is."