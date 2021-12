De finale van de Miss World-verkiezing, die donderdagavond zou plaatsvinden, gaat niet door. Vanwege een corona-uitbraak achter de schermen in Puerto Rico is besloten het evenement voorlopig uit te stellen. De beslissing werd genomen na overleg met gezondheidsexperts, meldt de organisatie.

Volgens buitenlandse media zijn in totaal zeventien mensen positief getest. Het is niet duidelijk of het alleen om crewleden gaat of ook om enkele deelneemsters.

Namens Nederland zou de 21-jarige Lizzy Dobbe (foto) donderdagavond (plaatselijke tijd) meedoen. Ze eindigde als tweede in de nationale verkiezing eerder dit jaar, maar werd in oktober alsnog uitgeroepen tot Miss World Nederland omdat de oorspronkelijke winnaar weigerde zich te laten vaccineren tegen COVID-19. Dat is een voorwaarde om in Puerto Rico mee te doen aan de competitie.

"Wij vinden het een moedige beslissing van de Miss World-organisatie en begrijpen hoe lastig het moet zijn geweest om knopen door te hakken", zegt een woordvoerder van Miss World Nederland. "Lizzy is heel trots en blij dat ze Nederland en haar geliefde Den Helder op de kaart heeft kunnen zetten en vriendschappen voor het leven heeft gesloten met haar medekandidaten."