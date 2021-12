Het demissionaire kabinet maakt extra financiële middelen vrij om de culturele sector te ondersteunen. Dat maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) dinsdag bekend na afloop van de coronapersconferentie.

Het gaat om in totaal 84,5 miljoen euro, waarvan 59,5 miljoen euro voor compensatie van de verlenging van de beperkende maatregelen en 25 miljoen euro voor de leenfaciliteit Cultuur+Ondernemen.

Op de persconferentie maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat de huidige maatregelen worden verlengd tot en met 14 januari. Met het steunpakket wil het kabinet makers en zelfstandigen in de culturele sector ondersteunen in een periode rond de jaarwisseling die "voor veel instellingen, makers en het publiek een hoogtepunt in het culturele seizoen" is.

"Er is grote behoefte aan perspectief om hun mensen overeind te houden, zodat creatieve processen door kunnen gaan", aldus demissionair minister Ingrid van Engelshoven (OCW). "Veel instellingen, zowel gesubsidieerde instellingen als vrije producenten, betalen ook hun zzp'ers door vanuit de steunmaatregelen. Maar helaas bereikt de steun hen niet allemaal."

De minister hoopt dat de verlening van dit steunpakket meer ademruimte biedt, zodat meer zzp'ers worden bereikt.