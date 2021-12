Peter Pannekoek vindt het een enorme eer dat hij dit jaar mag afsluiten met een oudejaarsconference op NPO1, maar volgens de cabaretier is dat niet bepaald een vetpot op financieel gebied. In de VARAgids vertelt hij zelfs dat het financieel gezien een van zijn slechtste beslissingen ooit is geweest.

Met de huidige coronamaatregelen is een avondvoorstelling geen optie en ook mag de zaal overdag nooit meer dan voor een derde gevuld zijn. Daarbij helpt het niet dat Pannekoek graag met een groot decor werkt.

"Normaal kun je dat in twee jaar terugverdienen, maar nu speel ik het maar een half jaar, en dan ook nog zonder volle zaalbezetting vanwege corona, dus het is niet het winstgevendste project dat ik ooit heb ondernomen", aldus de cabaretier, die op 31 december te zien is op NPO1.

De gederfde inkomsten worden niet gecompenseerd door de publieke omroep: Pannekoek krijgt echt alleen betaald voor die ene uitzending. Om hoeveel geld het gaat, wil hij niet zeggen. "Dat gaat je niks aan, haha. Je krijgt een budget en je kunt zelf invullen hoe dat te besteden. En ik kies altijd voor artisticiteit in plaats van voor geld. Als een dure camera betere kwaliteit oplevert, geef ik daar liever geld aan uit dan dat ik het bespaar en het geld voor mezelf houd."

"Zelfs al moet ik er geld op toeleggen, dan doe ik het nog. Ik doe dit vak niet voor het geld. Ik vind niks mooiers dan de magie van een doek dat opengaat en dan samen met je publiek het verhaal dat je wil vertellen beleven."