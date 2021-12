Een eerste druk van de Engelse uitgave van het boek Harry Potter en de Steen der Wijzen uit 1997 heeft donderdag op een veiling in de Verenigde Staten 471.000 dollar (omgerekend ruim 417.000 euro) opgebracht.

Veilinghuis Heritage Auctions noemt dit een wereldrecord voor een twintigste-eeuwse roman. Het veilinghuis zegt dat er maar vijfhonderd exemplaren van deze specifieke uitgave van het boek zijn gedrukt.

De uitgave heeft een harde omslag en een kleurenillustratie. De meeste daarvan kwamen terecht in bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk. Het veilinghuis omschrijft het boek als "magisch, ongelofelijk helder en bijna maagdelijk".

De Steen der Wijzen is het eerste deel uit de serie van de Britse auteur J.K. Rowling over de tovenaarsleerling Harry Potter. Andere eerste drukken van de serie brachten op veilingen nooit meer dan 138.000 dollar op. De aanvangsprijs op de veiling van donderdag was 70.000 dollar. Wie de koper is, is niet bekend.

De boeken van Harry Potter zijn in meer dan tachtig talen vertaald en wereldwijd zijn er meer dan 500 miljoen van verkocht.