Don Diablo's digitale kunstwerk Hexhibit III, dat voor 1,2 miljoen dollar (ruim 1 miljoen euro) werd verkocht, is vanaf 10 december te zien in MOCO Amsterdam. Dat heeft Sotheby's, dat het kunstwerk veilde, op Twitter gemeld.

Het gaat om een film die als NFT op de markt kwam. Een non-fungible token (NFT) is een uniek bestand dat staat opgeslagen in een digitaal kasboek, ook wel blockchain genoemd. Elke NFT staat voor een uniek digitaal artikel of item dat niet vervangbaar (fungible) is. De markt voor dit soort unieke digitale kopieën van (digitale) kunstwerken groeide de laatste maanden plotseling sterk.

De koper van Hexhibit III betaalde 600 ethereum, een digitale munteenheid, voor het werk van de Nederlandse producer en dj. Dat is omgerekend ruim 1 miljoen euro. Hij of zij is nu de enige eigenaar van de film en heeft MOCO gekozen als museum dat het kunstwerk met de wereld mag delen.

Hexhibit III werd geleverd in een unieke handgemaakte doos met een harde schijf die de enige kopie bevat. MOCO zal de nieuwe aanwinst donderdagochtend op een bijzondere manier aan het publiek presenteren.

Don Diablo liet eerder weten tijdens de pandemie veel tijd te hebben besteed aan NFT's. "Het mooie van NFT's is dat het ergens over gaat", aldus de dj in Playboy. "Niet alleen om geld, maar over emotionele waarde. Mensen kwamen naar me toe met de vraag: 'Hoe kun jij ineens kunst verkopen voor miljoenen?' Maar ik werk er al jaren aan. Het is niet zo dat ik iets bedenk en denk: ik ga dit verkopen voor een bizar bedrag."