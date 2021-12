Als eerste buitenlanders ooit maken de Australiërs Andy Griffiths en Terry Denton, bekend van de reeks De waanzinnige boomhut, het Kinderboekenweekgeschenk. Het cadeau van de 68ste week zal worden vertaald door Edward van de Vendel, die de teksten van Griffiths eerder vertaalde.

Marije Tolman maakt volgens de verantwoordelijke Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) het Prentenboek van de Kinderboekenweek van volgend jaar. De Kinderboekenweek 2022, die begin oktober plaatsvindt, heeft als thema Gi-ga-groen!

DPG Media en stichting CPNB beginnen intussen een meerjarige samenwerking, meldt de laatste organisatie. "Het partnership met DPG Media, het grootste mediabedrijf van Nederland, gaat een enorme hulp zijn in het bereiken van kinderen en hun ouders/verzorgers en dat is hulp die wij hard kunnen gebruiken in tijden van ontlezing", aldus CPNB-directeur Eveline Aendekerk.

"Wij vinden het leesvermogen belangrijk voor de zelfredzaamheid van kinderen, zeker nu ze op steeds meer manieren en momenten verhalen en informatie te zien krijgen", zegt DPG-topman Erik Roddenhof.

DPG Media is onder meer de uitgever van NU.nl, Trouw en de Volkskrant.