Zo'n duizend items uit de huizen van Karl Lagerfeld worden in de komende maanden geveild bij Sotheby's. De veiling, waarbij spullen als de etensbakjes van zijn katten onder de hamer gaan, vindt in drie delen plaats.

Het bieden gaat vrijdag van start in Monaco en op 14 en 15 december gaan er stukken onder de hamer in Parijs. In maart volgt nog een laatste ronde in Keulen.

Een woordvoerder van Sotheby's liet volgens de New York Post eerder weten weten dat het veilinghuis verwacht dat de prijzen van de koopwaar tussen de 10 en 400.000 euro zullen liggen. De goedkoopste artikelen zouden dan de etensbakjes van Lagerfelds kat Choupette zijn, de duurste veilingstukken de drie Rolls-Royces die zijn nabestaanden van de hand doen.

Tijdens de veilingen kunnen geïnteresseerden ook onder meer een kroonluchter, verschillende schilderijen, beeldhouwwerken van onder anderen Jeff Koons en een vleugel uit de huizen van Lagerfeld in Frankrijk en Monaco kopen.

Lagerfeld overleed in 2019 op 85-jarige leeftijd. Al sinds die tijd gaan er geruchten dat hij het grootste deel van zijn fortuin heeft nagelaten aan Choupette.