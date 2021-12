Schrijver en spreker Berthold Gunster heeft een uniek record te pakken. Zijn boek Omdenken, dat in 2010 uitkwam, heeft in totaal 250 weken in de Bestseller 60 gestaan, de lijst die boekenkoepel CPNB elke week publiceert.

Volgens het CPNB presteerde nog geen enkele schrijver het zo'n lange periode met één boek een vermelding in de lijst te noteren. "Er zijn wel meer 'eversellers' waar over een langere periode exemplaren van worden verkocht", legt een woordvoerder uit. "Maar die halen dan maar zelden over zo'n lange periode de Bestseller 60."

Het boek Omdenken stond overigens niet onafgebroken in de lijst. Andere boeken die meer dan 200 weken in de lijst stonden, zijn Komt een vrouw bij de dokter van Kluun (216 weken), Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt van de Zuid-Koreaanse schrijver Haemin Sunim (218 weken) en De schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafon (210 weken).

In Omdenken legt de Nederlandse Gunster uit hoe de lezer creatiever kan worden en hoe hij of zij meer kan 'omdenken' om het dagelijks bestaan geestelijk te verrijken. De Apeldoornse schrijver publiceerde meerdere boeken over dit thema, maar Omdenken wordt wel gezien als zijn basiswerk.