Van het door Claudia de Breij geschreven boek Amalia zijn in twee weken tijd al ruim 100.000 exemplaren verkocht. Uitgeverij Pluim spreekt van een unieke situatie.

"Dat er in zo'n korte tijd al zo veel exemplaren van één boek zijn verkocht, is ongekend", zegt Rianne Blaakmeer, commercieel directeur van Uitgeverij Pluim. Volgens haar komen zulke aantallen zelden voor.

"Een bestseller als De zeven zussen verkoopt ook heel goed, maar niet met die snelheid. Van een gemiddeld boek worden überhaupt maar duizend à tweeduizend exemplaren verkocht." Een gemiddelde bestseller komt volgens Blaakmeer tot zo'n 30.000 tot 50.000 exemplaren.

Amalia doet het op dat vlak beter dan haar oma, prinses Beatrix. Van het boek dat Hella Haasse over de voormalige koningin schreef, zijn volgens uitgever Querido sinds 2013 bijna zevenduizend exemplaren gedrukt.

Het portret van prinses Amalia is inmiddels toe aan de derde druk, die vrijdag in de winkels ligt. De vierde druk volgt half december. Blaakmeer verwacht dan ook dat de goede verkoop nog even aanhoudt, zeker met het oog op de feestdagen.

Stichting CPNB maakte eerder op woensdag bekend dat Amalia voor de tweede achtereenvolgende week op nummer één staat in de Bestseller 60, de lijst met de bestverkochte boeken van Nederland.