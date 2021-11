De Prix de Rome Beeldende Kunst is dit jaar voor Alexis Blake. Ze ontving de prijs met bijbehorend een bedrag van 40.000 euro dinsdagmiddag in Amsterdam uit handen van demissionair cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Het is een van de meest prestigieuze Nederlandse kunstprijzen.

Blake werd in 1981 geboren in de Verenigde Staten. Ze combineert beeldende kunst en performance, en past daarbij choreografie, geluid, video, sculpturen en drukwerk toe. De in Amsterdam wonende kunstenares won met haar performance Rock to jolt [ ] stagger to ash.

Nog drie anderen stonden op de shortlist voor de prestigieuze kunstprijs Prix de Rome, de oudste prijs in Nederland voor beeldend kunstenaars jonger dan veertig jaar. Dat waren Mercedes Azpilicueta, Silvia Martes en Coralie Vogelaar.

De vier uitverkorenen kregen een budget om tijdens een periode van vijf maanden nieuw werk te maken. Op basis daarvan koos de jury de uiteindelijke winnaar. Al het werk is van 13 november tot 20 maart te zien in het Stedelijk Museum in Amsterdam. De performance van Alexis Blake wordt daar nog enkele keren opgevoerd.

'Klaagzangen als uiting van rouw'

"Voor de Prix de Rome verdiepte Blake zich in klaagzangen als uiting van rouw. Een actueel onderwerp, want door de pandemie hebben mensen veel verloren", aldus het organiserende Mondriaan Fonds. "De jury was onder de indruk van de tot in details uitgewerkte, aangrijpende en memorabele performance."

Blake produceerde niet alleen de performance, maar richtte ook nog een zaal in het museum in die moet uitnodigen tot reflectie. Alle vier genomineerden reflecteren op de huidige tijd, zegt het Mondriaan Fonds.

"De jury waardeert de empathie die de finalisten daarbij tentoonspreiden; een gevoeligheid voor de sociale, politieke en technologische kwesties die spelen."