De organisatie van het Amsterdam Light Festival heeft vanwege de aangescherpte coronamaatregelen de tijden aangepast waarop bezoekers de lichtkunstwerken kunnen bekijken. Aangezien de lichten om 17.00 uur uitgaan, kunnen mensen alleen in de vroege ochtend of late middag een rondvaart of wandeling langs de verlichte kunstwerken maken.

De tiende editie van het festival begint donderdag en duurt tot en met 23 januari.

De aangepaste openingstijden gelden in elk geval tot 19 december. Bezoekers kunnen nu tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 15.00 en 17.00 uur terecht op het festival. Volgens een woordvoerder is dit "hopelijk een tijdelijke oplossing" om te voorkomen dat er 's avonds alsnog veel mensen op de been zijn.

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet vanwege het grote aantal nieuwe besmettingen strengere coronamaatregelen bekend. De horeca, niet-essentiële winkels, theaters, bioscopen en doorstroomlocaties moeten sinds zondag de deuren om 17.00 uur sluiten.

Bij deze jubileumeditie van het Amsterdam Light Festival zijn de publieksfavorieten en bijzonderste werken van eerdere edities te zien.