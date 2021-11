Eva Jinek bracht op 26 november haar eerste boek Droom groot uit. De talkshowhost vertelde Leonie ter Braak dinsdag tijdens de boekpresentatie dat ze soms weken deed over het schrijven van een paragraaf.

De fysieke boekpresentatie kon door de nieuwe coronamaatregelen niet doorgaan. Het gesprek tussen Jinek en Ter Braak was in plaats daarvan te volgen via een livestream.

"Ik ben geen schrijver. Ik heb onderschat hoe arbeidsintensief het is", vertelde Jinek aan Ter Braak.

De presentatrice ging voor Droom groot in gesprek met rolmodellen: mensen die iets bereikt hebben en voor wie Jinek respect heeft. "Mensen vertrouwden mij met hun levensverhaal. Ik weet hoe het is als je een interview met jezelf terugleest en je je eigen woorden niet herkent. Ik wilde dat ik recht deed aan het verhaal dat iemand mij vertelde, maar ik wilde het ook opschrijven in hun eigen woorden."

"Dus ik heb soms weken gedaan over een paragraaf, of zelfs een alinea." De talkshowhost vroeg zich constant af of het klopte wat ze schreef. "Een gesprek van twee à drie uur boetseer je terug naar 3.500 woorden. Je moet wel keuzes maken in wat je weglaat."

In Jineks optiek was er geen marge voor fouten. "Het kan niet zo zijn dat iemand zegt: 'Dit ben ik niet.' En dat is godzijdank niet gebeurd. Ik ben geraakt doordat mensen dit allemaal aan mij wilden vertellen. Ik weet niet of ik dat had gedaan als iemand anders mij dat had gevraagd."