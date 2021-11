Bryan Adams heeft dit jaar de foto's gemaakt voor de Pirelli-kalender, de jaarkalender waarop grote iconen uit de popcultuur worden afgebeeld. De When You're Gone-zanger zette onder anderen Cher, Iggy Pop en Grimes op de foto.

Adams heeft naar eigen zeggen "de grootste muziektalenten ter wereld" gefotografeerd voor de nieuwe editie van de kalender, die al sinds 1964 wordt gemaakt met hulp van bekende fotografen als Mario Testino en Annie Leibovitz.

De zanger en fotograaf heeft de kalender, waaraan ook St. Vincent, Normani en Jennifer Hudson meewerkten, de titel On The Road meegegeven. "Want ik ben al 45 jaar onderweg", legt hij volgens CNN uit. "Het leven van een muzikant bestaat uit reizen, wachten in hotels en tijd voornamelijk backstage doorbrengen."

Adams wil met zijn foto's het leven van tourende artiesten in beeld brengen en portretteerde ze bijvoorbeeld in hotelkamers en concertzalen. Samen vertellen de foto's een chronologisch verhaal en vormen ze één dag uit het leven van een artiest. De zanger zelf is te zien op de foto die hoort bij de maand december.

De 62-jarige zanger, die momenteel herstelt van een coronabesmetting, is sinds 1999 actief als fotograaf. Hij combineert het werk met zijn zangcarrière en bracht ook al meerdere fotoboeken uit.