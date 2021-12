Pia Douwes keert na ruim drie jaar terug in de musicalwereld. De 57-jarige actrice speelt de hoofdrol in The Prom, een rol die in de gelijknamige Netflix-film werd vertolkt door Meryl Streep.

"De rol van Dee Dee Allen, een ervaren maar ook narcistische en uitgerangeerde musicalactrice, is geweldig om te spelen", zegt Douwes, die in 2019 haar laatste musicalrol speelde in The Addams Family.

"Ik heb uiteraard de film gezien en ik verheug me om volgend jaar te gaan repeteren met een ongetwijfeld geweldige cast."

Producent Hans Cornelissen van De Graaf & Cornelissen Entertainment zegt Douwes al vanaf het eerste moment op het oog te hebben gehad voor de hoofdrol. De andere castleden worden binnenkort bekendgemaakt.

In The Prom wil een lesbisch meisje in het conservatieve Indiana niets liever dan met haar stiekeme vriendinnetje naar het grote eindfeest van school gaan. Als de media lucht krijgen van de zaak, besluit een groep aan lager wal geraakte acteurs uit New York het meisje te gaan helpen om hun eigen ingedutte carrières weer wat glans te geven.

De voorstelling kreeg op Broadway zes Tony-nominaties. Ook werd de musical recent bewerkt tot Netflix-film, met naast Streep ook Nicole Kidman, James Corden en Kerry Washington in de hoofdrollen.

Nederland is het eerste land buiten de Verenigde Staten waar de musical te zien is. The Prom is vanaf september 2022 in heel Nederland te bezoeken.