Cabaretier Thjum Arts is de winnaar van het Rotterdamse Cameretten Festival. Zowel de jury als het publiek vond hem vrijdagavond in het nieuwe Luxor Theater de beste van drie finalisten.

De jury prijst Arts voor de wijze waarop hij in zijn voorstelling Tijdloos Genot een antiheld speelt. "Hij heeft een bewuste keuze in timing gemaakt die spanning creëert. Met zijn intelligente grappen kiest hij de route van het understatement", aldus het juryrapport.

Cameretten beleefde dit jaar zijn 55e editie. De finale zou eigenlijk zaterdag zijn, maar de organisatie besloot donderdag die een dag te vervroegen uit angst dat het kabinet vrijdagavond zou aankondigen alle theaters te sluiten. Die maatregel is overigens niet genomen. Het is de bedoeling dat Arts samen met medefinalisten Teun Wolters en Blauwe Vinkjes op tournee gaat. Wanneer de eerste voorstelling is, hangt volgens de organisatie af van de coronamaatregelen.

De persoonlijkheidsprijs ging dit jaar naar Michèlle Schimscheimer. "Haar mooie warme stem wekt een vertrouwd gevoel op en haar talent lijkt groter dan haar materiaal. Wij denken dat zij dit in de toekomst kan uitbouwen", meldt de jury.

Diverse grootheden uit het Nederlandse cabaret wonnen ooit Cameretten, zoals Theo Maassen, Marc-Marie Huijbregts, Brigitte Kaandorp, Ronald Goedemondt en Daniel Arends.