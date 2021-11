De beroemde Broadwaycomponist Stephen Sondheim is vrijdag overleden op 91-jarige leeftijd, meldt The New York Times op basis van een verklaring van Sondheims advocaat en vriend F. Richard Pappas. Volgens hem was Sondheims overlijden onverwachts.

Sondheim was een van Broadways bekendste componisten, met op zijn naam musicals als West Side Story, Gypsy en Sweeney Todd. Hij was ook een van slechts een handjevol componisten die zowel tekst als muziek schreef voor musicals.

In 1962 schreef en componeerde Sondheim voor het eerst een musical op Broadway, de komedie A Funny Thing Happened on the Way to the Forum. Die musical won een Tony Award en was ruim twee jaar te zien. Vooral in de jaren zeventig en tachtig was Sondheim productief. In die jaren maakte hij onder meer Into the Woods (1987), Sunday in the Park With George (1984) en Company (1970).

In zijn carrière won hij zeven Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse tehaterprijzen. Voor het nummer Sooner or Later (I Always Get My Man) uit de film Dick Tracy ontving hij een Academy Award.