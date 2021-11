Het demissionaire kabinet maakte vrijdagavond in een persconferentie bekend dat afgezien van essentiële winkels, het land tussen 17.00 uur 's middags en 5.00 uur 's ochtends op slot gaat. Dat betekent ook dat cultuurinstellingen als theaters, bioscopen en musea dan hun deuren moeten sluiten. Vanuit de cultuursector wordt verslagen gereageerd en wordt gevreesd voor grote financiële verliezen.

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) zegt de maatregelen te begrijpen, maar waarschuwt voor de verregaande gevolgen voor de podiumkunsten. "Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet door kunnen gaan. De beperking tot maximaal 33 procent van de capaciteit maakt de resterende voorstellingen onrendabel", aldus een woordvoerder.

"Een enkel podium zal de nu geboden ruimte nog kunnen benutten, maar de meesten zullen sluiten uit financiële en personele noodzaak. Na alle openingen en sluitingen van de afgelopen anderhalf jaar is de rek er uit in de podiumkunsten." De VSCD noemt de aangekondigde steunpakketten voor de cultuursector terecht, maar betwijfelt of ze de geleden schade kunnen compenseren.

Ook voor de popsector betekenen de maatregelen eigenlijk een lockdown, stelt de brancheorganisatie van poppodia en festivals VNPF. Ze willen snel duidelijkheid over steunmaatregelen, omdat er vaak veel regels zijn waar voldaan aan moet worden om in aanmerking voor de steun te komen.

'Een enorme klap'

De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters spreekt van "een enorme klap" dat de openingstijden nu toch worden beperkt tot 17.00 uur en dat de anderhalve meter weer moet worden gehandhaafd. De branchevereniging laat weten een verlies van 80 procent te verwachten.

Een nieuw steunpakket noemt de NVBF dan ook noodzakelijk. Ook wil de organisatie een uitbreiding van de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten). "Daarnaast vraagt de sector compensatie voor de voorraden die niet meer gebruikt kunnen worden."

De Museumvereniging spreekt van een 'tegenvaller', maar begrijpt dat er maatregelen nodig zijn. "Natuurlijk zien we ook de ernst van de situatie. Tegelijk missen musea ook veel inkomsten. Daarom is overheidssteun voor musea noodzakelijk, zodat die overeind blijven. Musea bieden ontspanning, en dragen bewezen bij aan de mentale gezondheid. Dat moet ook op de langere termijn overal in Nederland mogelijk blijven."