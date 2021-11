Alle theaters, bioscopen, musea en andere culturele instellingen moeten vanaf komende zondag in elk geval voor drie weken tussen 17.00 uur en 5.00 uur de deuren sluiten. Ook moeten bezoekers weer afstand van elkaar houden, maakte demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond bekend op de coronapersconferentie.

Met de zogenoemde 'avondlockdown' volgt het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op.

Momenteel zijn alle theaters, bioscopen en musea gewoon geopend. Wel moeten bezoekers voor toegang een coronapas laten zien. Dit blijft van kracht.

Daarnaast worden 1,5 meter afstand en een mondkapje verplicht op plaatsen waar mensen een vaste zitplaats hebben. Dit heeft gevolgen voor het maximum aantal bezoekers in bijvoorbeeld een bioscoop- of theaterzaal: die ligt op maximaal 33 procent. De maximale groepsgrootte van 1.250 mensen in grotere zalen blijft ongewijzigd.

Dit geldt ook voor doorstroomlocaties zoals musea, waar dus minder mensen binnen mogen zijn. Het gaat om een maximale capaciteit van één persoon per 5 vierkante meter.

'Dit komt neer op volledige sluiting'

De nieuwe maatregelen hebben de grootste gevolgen voor de theaters, omdat de meeste voorstellingen 's avonds plaatsvinden. Het betekent dat veel theatervoorstellingen de komende weken niet plaatsvinden. Zo heeft producent MediaLane laten weten dat de shows van musical Diana & Zonen (foto) vanaf zondag 28 november worden afgelast.

"Dit komt vrijwel neer op een volledige sluiting, met grote schade tot gevolg", laat de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) weten. "Een sluitingstijd van 17.00 uur betekent dat veel voorstellingen niet door kunnen gaan. De beperking van de capaciteit maakt de resterende voorstellingen onrendabel. Het negatief binnenlands reisadvies helpt evenmin. In de praktijk is er weinig wat nog door kan gaan."

Enkele weken geleden werd bekend dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) weer in het leven wordt geroepen, een regeling die extra financiële steun biedt voor bedrijven die hun omzet met minstens 30 procent zien dalen. Het kabinet maakt nog eens 68 miljoen euro vrij om de sector te steunen tot het eind van het jaar.