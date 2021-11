Het boek dat Claudia de Breij schreef over prinses Amalia staat op nummer één in de Bestseller 60 van Stichting CPNB. Eerder deze week werd bekend dat de eerste twee drukken van het boek, in totaal 75.000 boeken, al helemaal zijn uitverkocht.

Amalia verscheen op dinsdag 16 november en kwam de lijst binnen op plek 47.

De Breij ontmoette Amalia afgelopen zomer meermaals en schreef hier een boek over ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van de prinses, op 7 december. Het boek is bedoeld om lezers kennis te laten maken met de beoogd troonopvolger en gaat onder meer over haar schooltijd, haar liefde voor muziek en over haar toekomstige rol als koningin.

Het is traditie dat er rond de achttiende verjaardag van de troonopvolger een boek uitkomt. Zo verscheen in 1985 de biografie Alexander van Renate Rubinstein en schreef Hella Haasse in 1955 Portret van prinses Beatrix.

Het boek over Amalia is overigens niet het enige boek met een koninklijk tintje in de bestsellerlijst. Het boek De zwijger, dat René van Stipriaan schreef over het leven van Willem van Oranje, staat op plaats 24.

Obama en Springsteen halen top tien niet

Het boek dat oud-president van de Verenigde Staten Barack Obama en zanger Bruce Springsteen samen hebben uitgebracht, heeft het in Nederland net niet tot de top tien van bestsellers geschopt. Renegades: Born in the USA komt binnen op de elfde plek.

Het boek is voortgevloeid uit de gelijknamige podcast van de mannen, die al jaren goede vrienden zijn. Renegades: Born in the USA bestaat uit een verzameling van gesprekken tussen de twee en archiefmateriaal uit hun persoonlijke collecties. Zo zijn onder andere handgeschreven songteksten van Springsteen en concepten van Obama's veelgeprezen toespraken opgenomen.