Een manuscript van de beroemde natuurkundige Albert Einstein (1879-1955) is bij een veiling in Parijs van eigenaar gewisseld voor 11,6 miljoen euro, een recordbedrag. Het gaat om aantekeningen voor de relativiteitstheorie die Einstein in 1915 publiceerde.

Veilinghuis Christie's had vooraf rekening gehouden met 2 tot 3 miljoen euro voor "de fascinerende inkijk in de geest van de grootste wetenschapper van de twintigste eeuw".

Het document van 54 pagina's is volgens het veilinghuis het waardevolste manuscript van Einstein dat ooit zal worden geveild. De relativiteitstheorie is vooral bekend van de vergelijking E = mc2.

Einstein schreef het manuscript in 1913 en 1914 in het Zwitserse Zürich, samen met zijn collega Michele Besso, een Zwitserse ingenieur die goed is voor pakweg de helft van de handgeschreven bladzijden. Dankzij hem is het manuscript bewaard gebleven, aangezien Einstein volgens het veilinghuis geen heil zou hebben gezien in het bewaren van "simpele werkdocumenten".

De in Duitsland geboren joodse wetenschapper, die ook baanbrekende inzichten had over kwantummechanica, kreeg in 1921 de Nobelprijs voor Natuurkunde.