De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy is bekroond met een Platina Boek. Het prentenboek is sinds het in maart 2020 verscheen meer dan 350.000 keer verkocht. Arthur Japin, die het boek vertaalde, kreeg de onderscheiding donderdagochtend tijdens het NOS Radio 1 Journaal.

Het boek staat sinds de verschijning onafgebroken in de Bestseller 60, de lijst met de zestig bestverkochte boeken.

De jongen, de mol, de vos en het paard wordt omschreven als een moderne fabel en draait om een jongen die een vriendschap sluit met drie dieren. Samen leren ze levenslessen. Het verhaal is omlijst met honderd illustraties die ook gemaakt zijn door schrijver Mackesy.

De auteur maakte ook cartoons voor het Britse tijdschrift The Spectator en werkt als boekillustrator.