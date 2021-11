Veel mensen willen iets doen tegen racisme, maar weten niet hoe. Inclusie-expert Chanel Matil Lodik schreef een boek met voorbeelden en tips, waarmee ze mensen op weg hoopt te helpen.

Vijf tips van Chanel Matil Lodik Bedenk welke vooroordelen over verschillende groepen mensen er zijn en onderzoek waar die vandaan komen. Sla jezelf niet over bij dit onderzoek. Met welke vooroordelen ben jij het eigenlijk eens? Waarbij was je eerste gedachte: klopt dit wel?

Wees kritisch op de media die je tot je neemt. Ga op zoek naar media-items: podcasts, films, boeken, tijdchriften, online artikelen en Instagram- en TikTok-accounts van mensen die je tot nu toe veel te weinig hebt gehoord.

Koop boeken en volg trainingen en cursussen van zwarte ondernemers. Huur zwarte experts in. Besteed je geld bij black owned businesses en steun stichtingen en goede doelen die worden gerund door zwarte mensen.

Lees je in over microagressie en stel een ander vragen als je ermee wordt geconfronteerd. "Waarom zeg je dat? Wat bedoel je precies?"

Spreek je collega aan op die racistische opmerking die zogenaamd grappig bedoeld is.

"Jij kunt net die ene persoon zijn die een ander tot inkeer brengt. Jij kunt net die ene persoon zijn naar wie de ander luistert. Jij kunt net die ene persoon zijn die connecties heeft met iemand met impact. Of jij kunt net die ene persoon met impact zijn", schrijft Lodik in de inleiding van haar boek.

Uiteindelijk hoopt ze vooral dat mensen in actie komen, vertelt de debuterende auteur in gesprek met NU.nl. "Er zijn genoeg mensen die tegen racisme willen strijden, maar niet goed weten waar ze moeten beginnen. Voor degenen die denken dat racisme niet bestaat, is dit boek niet bedoeld."

Lodik ontwikkelde zich de afgelopen jaren van marketeer tot spreker, influencer en diversiteits- en inclusie-expert en deelt op Instagram onder de naam Marketingvrouw (bijna 22.000 volgers) veel over racisme en diversiteit. Dat leidde ertoe dat een uitgever haar vroeg dit boek te schrijven.

"Ik hoefde daar niet over te twijfelen, want ik had er zelf ook al vaker over nagedacht en het werd me regelmatig gevraagd door mijn volgers. Maar ik had het telkens druk met andere dingen, dus dit was een goede schop onder m'n kont om er eindelijk mee aan de slag te gaan."

'Antiracisme is niet zo ingewikkeld, maar je moet het wel willen'

Lodik voert in haar boek volop voorbeelden van racisme aan. Het schrijfproces ervoer ze als slopend. "Het was heel zwaar. Je duikt in de trauma's van andere mensen, en dat zijn dingen die je zelf ook mee zou kunnen maken. Vervolgens moet je dat onder woorden gaan brengen."

Twijfels over of ze bepaalde onderwerpen wel of niet mee moest nemen, had ze niet. "Ik heb me niet ingehouden, ook niet qua woordgebruik. Ik heb me eerder ingehouden in de zin van dat ik nog veel meer onderwerpen had kunnen behandelen." Een van die onderwerpen is antiracistisch opvoeden, waarover Lodik ook masterclasses geeft. Mogelijk komt daaruit een nieuw boek voort.

Lodik wijdt in haar boek onder meer hoofdstukken aan institutioneel racisme, interpersoonlijk racisme en racisme tegen specifieke groepen. Ook Nederlandse media komen aan bod. Lodik schrijft dat die mensen van kleur bijna altijd vragen voor items of interviews vanwege de vermeende expertise die ze hebben vanwege hun huidskleur.

"Dat komt onder meer doordat redacties niet divers zijn, en hetzelfde geldt voor de netwerken van journalisten. Terwijl het helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn. Ik kom al jaren in Hilversum om te praten over diversiteit en dan leg ik uit dat mijn netwerk zo divers is doordat ik elke dag op LinkedIn een kwartier zit te zoeken naar experts van kleur. Antiracisme is niet zo ingewikkeld, maar je moet het wel willen."

Het antiracismehandboek is sinds kort verkrijgbaar.