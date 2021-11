Ernst Daniël Smid heeft een theatervoorstelling gemaakt over zijn leven met de ziekte van Parkinson. De voorstelling heet Smelt en gaat over een beroemdheid die door een ziekte langzaam verandert in een kwetsbare man, vertelt de 68-jarige operazanger zondag in een interview met het AD.

"Zingen is altijd mijn leven geweest. En nu ben ik veranderd in een wrak", zegt Smid in de krant over het verlies van zijn zangstem door de ziekte van Parkinson, de neurologische aandoening waaraan hij sinds 2019 lijdt en waardoor hij steeds meer moeite krijgt met bewegen, en dus ook zingen. "Er is een mooie voorstelling van gemaakt waar ik mee het land in ga. De voorstelling heet Smelt en gaat over een grootheid die een wrak wordt."

In het stuk spiegelt het personage van Smid zich aan een jongeman die bij hem op zangles komt. "Ik ga met hem in discussie over de zin van het leven en de zin van carrière maken. Veel mensen, en ik ook, jakkeren maar door en kijken niet genoeg achterom." Zelf ziet Smid die zin in het leven ook nog, ondanks zijn ziekte. "Ik moet er nog toe doen, anders heeft het leven geen zin meer. Voor mezelf, voor mijn kinderen, voor mijn vijf kleinkinderen. Als grootvader en als zanger kan ik mijn kennis nog doorgeven aan de jonge mensen. Coachen, lesgeven. Ik kan niet alles meer voordoen, maar ik heb wel goede oren."

Voice-over

De voorstelling duurt een uur en om Smid, voor wie een uur spelen tegenwoordig erg lang is, te ontzien, zijn bepaalde delen vooraf opgenomen en te horen. "Om mij zo min mogelijk te laten praten in de voorstelling, zijn mijn gedachten opgenomen op een band. Je ziet me in mijn eentje zitten in het pikdonker met een lampje. Wat ik denk en wat er door me heengaat komt via een voice-over. Het is een heel mooie voorstelling."

Helaas voor Smid zijn door corona veel voorstellingen die hij dit jaar al zou spelen uitgesteld. "Onze hoop is gevestigd op volgend seizoen. Als ik dan nog in staat ben om het te doen. Alles is altijd onder voorbehoud."