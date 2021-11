Een delegatie uit Finland heeft zaterdag een schilderij dat in 1919 werd gestolen uit de Duitse stad Neubrandenburg teruggegeven. Het is het eerste kunstobject uit de collectie van Neubrandenburg, dat weer terug is in de stad.

In april 1945 werd de gehele kunstcollectie uit Neubrandenburg, bestaande uit meer dan 10.000 kunstobjecten, weggehaald. De schildering uit Helsinki is de eerste uit de collectie die weer terug is in de Duitse stad.

Het schilderij, Landschap met herders en kudde genaamd, werd in de zeventiende eeuw met olie geverfd door Philipp Peter Roos, een Duitse schilder uit de baroktijd.

Kai Kartio, de directeur van Amos Rex in Helsinki, het grootste particuliere kunstmuseum van Finland, overhandigde het schilderij zaterdag tijdens een speciale ceremonie aan de kunstcollectie van Neubrandenburg. De schildering werd ontdekt tijdens onderzoek naar de herkomst van kunstobjecten in het museum.

Het schilderij van Roos verdween 102 jaar geleden tijdens een inbraak. Ook zestien andere kunstwerken werden destijds buitgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat het kunstwerk in 1926 door een Finse kunstverzamelaar werd gekocht.