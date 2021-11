Het storyboard van regisseur Alejandro Jodorowsky's nooit gemaakte verfilming van de boekenreeks Dune wordt geveild. Een notitieboek met de uitgetekende scènes van het script gaat maandag onder de hamer in veilinghuis Christie's in Parijs.

Jodorowsky werkte in de jaren zeventig vier jaar aan zijn film gebaseerd op de sciencefictionreeks van Frank Herbert. De Chileense regisseur had grootse plannen en had kunstenaar Salvador Dalí, Mick Jagger en Pink Floyd gestrikt om aan het project mee te werken. Uiteindelijk kreeg Jodorowsky het financieel niet rond en werd de film niet gemaakt.

Het storyboard werd getekend door de Franse grafisch kunstenaar Moebius en de Zwitserse illustrator H.R. Giger. Christie's verwacht dat de verzameling tekeningen tussen de 25.000 en 35.000 euro gaat opleveren.

Het eerste deel van Dune werd in 1965 gepubliceerd en groeide uit tot een zesdelige serie. Door het succes van Star Wars, dat door de serie werd beïnvloed, kwam de reeks onder de aandacht in Hollywood. Zo maakte David Lynch in 1984 een verfilming die enorm flopte.

Onlangs verscheen de versie van Denis Villeneuve met onder anderen Timothée Chalamet, Jason Momoa, Josh Brolin en Zendaya. Die film is wel een enorm succes, met een wereldwijde opbrengst van 223 miljoen dollar (197 miljoen euro) in het openingsweekend.

Dune gaat over de strijd om de woestijnplaneet Arrakis, waar een zeldzame grondstof te vinden is die onder meer levensverlengend werkt. Verschillende families vechten om de grondstof.