Sonja Bakker heeft haar rol van dieetgoeroe weer opgepakt nadat ze eerder dit jaar was beschuldigd van plagiaat. De gewichtsconsulent, die in september nog voor onbepaalde tijd haar werk neerlegde, heeft "een nieuw boek klaar", vertelt ze in De Telegraaf.

Meerdere foodbloggers en diëtisten beschuldigen Bakker ervan dat ze recepten heeft gekopieerd voor haar eigen boeken. Volgens de dieetgoeroe zijn de zaken inmiddels geschikt. "En wat ook mooi is: een van hen die klaagde, heeft haar schadevergoeding aan drie goede doelen gegeven", vertelt Bakker.

Over de hoogte van het bedrag mag ze niets zeggen. "Maar iedereen is tevreden en die goede doelen ook, lijkt me. Het is uiteindelijk een win-winsituatie geworden, want misschien komt er nog weleens een leuke samenwerking uit voort. Het is in elk geval uit de wereld, dus ook op dat gebied sluiten we het jaar positief af."

Volgens Bakker valt de imagoschade die ze erdoor heeft opgelopen mee. Toch besloot ze zich tijdelijk terug te trekken. "Op het hoogtepunt van de rel, toen ik twee maanden geleden iedereen over me heen kreeg, dacht ik dat ook even. 'Ho! Stop! Wacht even', zei ik tegen mezelf. Ik ga eerst die zaken oplossen en dan zie ik wel weer."

Bakker is weer aan het schrijven geslagen en komt "net voor de Kerst" met een boek over vegetarisch koken. "Ik heb heel veel wakker gelegen de laatste maanden, maar ik slaap nu weer goed en tel mijn zegeningen. Het gaat goed met iedereen, met de kinderen, met de exen, de Kerst komt eraan en natuurlijk eten we weer gevulde kalkoen. We sluiten het jaar positief af. Positiever dan het begon!"