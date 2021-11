Lale Gül won woensdagavond de NS Publieksprijs voor haar debuutroman Ik ga leven, waarin ze schrijft over haar jeugd in een conservatief moslimgezin. Sinds het boek is verschenen, wordt ze bedreigd. De 24-jarige auteur vertelt in gesprek met NU.nl dat ze zich ervan bewust is dat die dreiging niet stopt zolang ze blijft schrijven.

"Dat gaat nooit voorbij", zegt Gül. "Ik zal altijd blijven opletten. Zeker nu het boek weer meer aandacht krijgt, komt er ook weer negatieve aandacht. Ik kan niet denken: nou, ik heb ik het gehad. Ik heb altijd beveiliging bij me."

In Ik ga leven schrijft Gül over haar jeugd in het Amsterdamse stadsdeel Oud-West. Ze groeide op in een conservatief moslimgezin en als meisje werd haar veel verboden. Het boek kwam haar op ernstige bedreigingen uit streng-islamitische kringen te staan. De negentienjarige Oguz Ö. zat vast, omdat hij Gül met de dood heeft bedreigd. Hij is inmiddels weer vrij.

"Als ik zou willen dat het stopt, zou ik moeten ophouden met schrijven. Maar het eerste boek is zo gewaardeerd dat ik het belang ervan inzie een vervolg te schrijven."

De ultieme waardering kreeg Gül woensdagavond toen bekend werd dat ze de NS Publieksprijs had gewonnen. De bestverkochte boeken zijn automatisch genomineerd. Bijna een derde koos voor Ik ga leven.

"Ik ben nog steeds verbaasd. Maar vooral heel dankbaar, want ik heb gewonnen met een enorme voorsprong", vertelt de schrijfster. "Iemand van het CPNB (medeorganisator van de prijs, red.) zei dat het drie à twee weken geleden al overduidelijk was wie zou winnen, dus er was geen sprake van een nek-aan-nekrace. Dat had ik nooit durven dromen, want zo lang ga ik nog niet mee."

Tweede boek verschijnt voorlopig niet

Gül hecht veel waarde aan de prijs omdat de winnaar is bepaald door het publiek. "Het is een democratische prijs, bevestigender kan het niet. Plus: een schrijver wil niets anders dan zijn of haar boek aan de man brengen. Zulke prijzen helpen daar enorm bij, omdat je er toch een soort merk op plakt waardoor mensen sneller geneigd zijn het te lezen. Ik zie het in elk geval als een enorm eerbetoon omdat het bewijst dat het boek maatschappelijk relevant is. Het boek heeft al alles bereikt wat ik ermee wilde bereiken."

In haar tweede boek wil Gül schrijven over de nasleep van Ik ga leven. Voorlopig zal dat boek nog niet uitkomen. "Ik had gehoopt daar al mee bezig te zijn, maar op dit moment doe ik van alles behalve schrijven: lezingen, optredens, mijn Parool-column, een podcast. Al die dingen vragen zo veel tijd en energie dat ik geen rust heb voor het schrijven. Het is heel leuk, maar gaat wel ten koste van het nieuwe boek."