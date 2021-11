Iman, die tot aan zijn dood met David Bowie getrouwd was, wil niet dat er ooit een biografie verschijnt over de zanger.

"Voor ik ging trouwen met David, en al helemaal daarna, werd mij gevraagd of ik mijn memoires wilde optekenen", vertelt Iman aan Variety. "Het antwoord was altijd nee. In mijn favoriete memoires vertellen mensen alles. Het mooie, het lelijke, alles. Ik wil dat niet."

Het voormalig model trouwde in 1992 met Bowie, met wie ze een dochter kreeg. Uit een eerder huwelijk had Iman ook al een dochter. Bowie overleed in 2016.

Ook een muzikale biografie, zoals Rocket Man, ziet de 66-jarige Iman niet zitten. "Mensen zeggen dingen als: jullie liefdesverhaal zou verfilmd moeten worden", vertelt ze. "Maar die dingen zijn privé. Daarnaast overleggen we dit soort dingen met onze familie, en de conclusie is altijd 'nee'. We stellen elkaar de vraag: zou David dit hebben gedaan? Nee. En dat respecteren we."