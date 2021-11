Sonja Bakker heeft met een van de foodbloggers die haar beschuldigden van plagiaat een overeenkomst bereikt. Silvia Ribas Dunnirvine en Bakker hebben dat woensdag bevestigd tegenover Shownieuws.

Wat er precies overeengekomen is, wil geen van beiden kwijt. Het is dus onduidelijk of er afspraken zijn gemaakt over een geldbedrag of een naamsvermelding bij het geplagieerde recept.

Bakker kwam afgelopen zomer onder vuur te liggen nadat bleek dat ze meerdere keren beschuldigd werd van plagiaat. De kookboekenschrijfster had zowel op haar Instagram-account en haar site als in haar boeken recepten overgenomen van verschillende foodbloggers.

De 47-jarige auteur maakte in september bekend te stoppen met het maken van kookboeken en mensen weer persoonlijk te willen gaan begeleiden bij afvallen.

Bakker en haar dieet waren vooral in de eerste jaren van deze eeuw erg populair. Het begrip sonjabakkeren werd in 2007 zelfs opgenomen in de Dikke Van Dale.