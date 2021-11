Lale Gül heeft woensdagavond in talkshow M de NS Publieksprijs gewonnen voor haar boek Ik ga leven. Ze laat concurrentie als de biografie van Martien Meiland en Saskia Noort achter zich en is met 24 jaar de jongste winnaar van de prijs tot dusver.

"Ik had het echt niet verwacht", zei Gül, die 32 procent van alle stemmen kreeg, in een eerste reactie. "Ik weet ook even niet wat ik moet zeggen. Bedankt iedereen, dit is een enorme eer."

De andere genomineerden waren Martien van Jan Dijkgraaf, Bonuskind van Saskia Noort, Derksen van Michel van Egmond en Antoinnette Scheulderman, Opgewekt naar de eindstreep van Hendrik Groen en Wen er maar aan van Maike Meijer.

In Ik ga leven schrijft Gül over haar jeugd in het voormalige Amsterdamse stadsdeel Oud-West. Ze groeide op in een conservatief moslimgezin en als meisje werd haar veel verboden. Het kwam haar te staan op ernstige bedreigingen uit streng islamitische kringen. De negentienjarige Oguz Ö. zit vast, omdat hij Gül met de dood heeft bedreigd. Inmiddels is de schrijfster begonnen aan haar tweede boek, dat over de "nare nasleep" van haar debuut gaat.

Ook de moeder en vriend van de overleden RTL Boulevard-verslaggever Ruud ten Wolde waren in de studio van M aanwezig. Na de bekendmaking van de nominaties werd een online campagne opgezet voor het boek Ziek gelukkig van Ten Wolde, dat kort na zijn overlijden is verschenen. Zijn boek kwam binnen op de eerste plek in de bestsellerlijst en vrienden en familie van Ten Wolde vroegen lezers om er een stem op uit te brengen. Ziek gelukkig stond niet op de lijst met genomineerden, maar stemmers hadden wel de mogelijkheid om een eigen keuze in te vullen.

Vorig jaar werden 159.000 stemmen uitgebracht en werd De meeste mensen deugen van Rutger Bregman uitgeroepen tot het favoriete boek. Dit jaar ging het om 210.130 stemmen, dus ruim 51.000 meer dan vorig jaar.

De NS Publieksprijs bestaat uit een sculptuur van Jeroen Henneman, een geldbedrag van 7.500 euro en een jaar lang gratis eersteklas reizen met de trein.