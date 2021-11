De Leescoalitie, een samenwerkingsverband van onder andere boekenkoepel CPNB en gameontwikkelaar Ubisoft, heeft dinsdag een Leffie gewonnen. De reclameprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de innovatiefste Nederlandse campagne van het jaar.

De coalitie krijgt de prijs voor Readification, een project dat jongeren met games aanmoedigt om meer te gaan lezen.

Ronald Giphart en Margje Woodrow schreven hiervoor verhalen, die zich afspelen in de wereld van het spel Assassin's Creed Valhalla.

De verhalen worden ondersteund met visuals, geluidseffecten en videofragmenten. Beide verhalen werden in mei dit jaar gepubliceerd in een speciale app. Van de bijna 100.000 lezers was ruim 90 procent positief over de verhalen, aldus de initiatiefnemers.

Jongeren zijn meer gaan lezen door de verhalen

Voor onderzoek werden 212 jongeren tussen de vijftien en achttien jaar gevraagd de app te downloaden en de verhalen te lezen. Uit het onderzoek bleek dat een meerderheid van hen verwacht meer van zulke verhalen te gaan lezen als ze op deze manier worden aangeboden.

Vier op de tien jongeren zeggen door de verhalen te zijn gestimuleerd om meer te gaan lezen. 34 procent van de jongeren denkt ook meer papieren boeken te gaan lezen.

De uitreiking vond dinsdagmiddag plaats in Theater Amsterdam.