De uitgever van de encyclopedie over het tv-programma Jiskefet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak in het kort geding rond het boek. De rechter gaf begin de makers van het absurdistische sketchprogramma eerder deze maand gelijk en oordeelde dat elk exemplaar moet worden voorzien van een sticker om aan te tonen dat er geen band bestaat tussen het naslagwerk en hen.

"Wij willen dat dit gekke vonnis ongedaan gemaakt wordt", laat Brigitte Spiegeler, de advocaat van Noblesse Uitgevers, weten. Het boek zou eigenlijk begin deze maand uitkomen, maar dat is voorlopig uitgesteld.

Advocaat Onno Hennis, die Jiskefet-makers Herman Koch en Michiel Romeyn bijstaat, laat weten het rustig af te wachten. "We hebben de dagvaarding nog niet ontvangen, dus inhoudelijk kan ik er niets over zeggen. Het vonnis in eerste aanleg was duidelijk, dus we zien een eventueel hoger beroep met vertrouwen tegemoet."

Koch en Romeyn stapten naar de rechter omdat zij wilden dat voor kopers duidelijk is dat zij niets te maken hebben met het boek. De rechter gaf hen gelijk en zei dat de uitgave van de encyclopedie in strijd is met het merkrecht.

Volgens de advocaat van de uitgeverij is dat onzin. Het zou in haar ogen mogelijk moeten blijven om een ongeautoriseerd boek uit te geven over een fenomeen als Jiskefet.