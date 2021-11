Het Amsterdamse Joods Historisch Museum heet vanaf nu Joods Museum. Reden van de naamswijziging is dat het museum niet alleen over de geschiedenis vertelt, maar ook over het heden en de toekomst. De term historisch past daardoor niet langer bij het aanbod van tentoonstellingen en programma's.

Het kindermuseum gaat verder onder de naam Joods Museum junior.

Hoewel de ruggengraat van het museum vierhonderd jaar Joodse geschiedenis in Nederland blijft, zegt directeur Emile Schrijver ook ruimte te willen bieden aan kunstenaars die met hun werk reflecteren op de wereld om hen heen. "Wij geloven op die manier een belangrijke maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren."

In het museum zijn exposities, evenementen en educatieve programma's te vinden die aansluiten op de actualiteit. Zo opent in december de tentoonstelling Between Worlds met werk van de Israëlische kunstenares Sigalit Landau, die onder meer aandacht besteedt aan klimaatverandering, de noodzaak van internationale samenwerking en de maatschappelijke positie van de vrouw.