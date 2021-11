Francis van Broekhuizen zal in januari en februari minder vaak te zien zijn in de musical The Sound of Music. De sopraan vertolkt nu een van de hoofdrollen in de succesvolle nieuwe Nederlandse versie van de klassieker, maar gaat in januari op tournee met een soloprogramma.

"Ik blijf tot 13 februari bij The Sound of Music", laat de operazangeres weten. "Alleen zal ik in januari en februari veel minder spelen vanwege mijn eigen tournee." De data waarop ze wel in de musical te zien is, zullen worden gemeld op haar website.

Zij speelt in The Sound of Music de rol van Moeder Overste. In haar soloshow Bij twijfel hard zingen vertelt de sopraan hoe zang altijd een belangrijke rol in haar leven heeft gespeeld. Ze deelt haar kennis over de muziekgeschiedenis en bepleit de heilzame werking van klassieke muziek.

Van Broekhuizen deelt in de voorstelling het podium met pianist Gregor Bak. De tournee duurt van januari tot en met mei.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond vermeld dat Van Broekhuizen met haar rol in de musical gaat stoppen. Dit is inmiddels aangepast.