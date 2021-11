Kees Boot heeft een van de hoofdrollen in de musical Matilda bemachtigd. De 51-jarige acteur gaat schooldirectrice Bulstronk spelen, een rol die in de musical in theater vaker naar een man is gegaan.

Boot, die zelf in gesprek met AD zegt vooral bijrollen te spelen, geloofde eerst niet dat hij geschikt was. "Ik had er weinig fiducie in. 'Sorry, heb je de verkeerde? Dit gaat 'm vast niet worden', dacht ik."

Omdat Boot gevraagd werd door de Royal Shakespeare Company had hij het gevoel niet te kunnen weigeren. Dat het prestigieuze toneelgezelschap hem uitkoos heeft hem meer zelfvertrouwen gegeven, terwijl hij vaak toch twijfelt of hij wel goed genoeg is. "Producenten kiezen vaak voor de gevestigde namen, niet voor mij. Daar heb ik me bij neergelegd, want anders zou ik doodongelukkig worden."

Bulstronk moet lang en groot zijn, waardoor in theater vaak gekozen wordt voor een man. "Ik krijg een groot pak aan, met een enorme bult op mijn rug en grote borsten. Maar het is geen dragqueen, het is een uitvergroting van de realiteit, een sprookje."

De musical moet vanaf september 2022 in het Oude Luxor Theater in Rotterdam te zien zijn.