De Zuid-Afrikaanse bestsellerauteur Wilbur Smith is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden. Volgens zijn uitgever stierf Smith thuis in zijn woonplaats Kaapstad "na een ochtend van lezen en schrijven". Smith verkocht wereldwijd meer dan 140 miljoen boeken. Zijn werk is in meer dan dertig talen vertaald, waaronder het Nederlands.

Wilbur Smith werd in 1933 geboren in het toenmalige Noord-Rhodesië, het tegenwoordige Zambia, maar bracht het grootste deel van zijn leven in Zuid-Afrika door. In 1964 debuteerde hij met de historische roman When the lion feeds, die in Nederland verscheen als Het goud van Natal. Hierna volgden nog 48 andere romans, waarin hij zijn lezers meenam op een reis door de geschiedenis en cultuur van Afrika.

De Amerikaanse thrillerschrijver Stephen King noemde Smith ooit "de allerbeste historische romanschrijver". Smith werd vooral geloofd om zijn landschapsbeschrijvingen en de levensechte personages in zijn verhalen.