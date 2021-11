Evenementen mogen vanaf zaterdag 13 november tot 18.00 uur duren, zo heeft demissionair premier Mark Rutte vrijdagavond aangekondigd op een persconferentie waarin nieuwe maatregelen rond het coronavirus werden bekendgemaakt.

Bezoekers hebben, zoals al eerder werd bepaald, een geldige coronapas nodig en krijgen een vaste zitplek. Er mogen maximaal 1.250 mensen in een zaal zitten.

De verplichte sluitingstijd van 18.00 uur geldt niet voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen. De maatregelen gelden in ieder geval tot zaterdag 4 december, oftewel drie weken. Een dag eerder is er een nieuwe persconferentie.

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde donderdag de hele cultuursector de komende weken te sluiten. Maar dat advies is dus niet opgevolgd.

De theaterbranche zegt tevreden te zijn met de nieuwe maatregelen, omdat de theaters open kunnen blijven. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties hoopt dat de aanpak van het demissionaire kabinet voldoende effect heeft en dat strengere maatregelen in de toekomst niet nodig zullen zijn.

Onduidelijkheid over agenda van grote concertzalen

Het is nog onduidelijk hoe de programmering van grote evenementenzalen als Rotterdam Ahoy en de Ziggo Dome in Amsterdam er de komende weken gaat uitzien, nu grootschalige shows na 18.00 uur geen doorgang kunnen vinden.

De band BLØF, die zaterdagavond een concert in Ahoy zou geven, heeft inmiddels laten weten van de show een livestreamconcert te maken. Dat is gratis te bekijken via onder meer het YouTube-kanaal van de band. Kaarten voor de show blijven geldig voor de editie die wordt georganiseerd in 2022.

De Ziggo Dome laat aan NU.nl weten maandag een besluit te nemen over de komende weken, maar ziet het naar eigen zeggen "somber in". De Avond van de Filmmuziek, die op vrijdag 19 en zaterdag 20 november zou plaatsvinden, is inmiddels afgelast. De organisatie gaat met het Metropole Orkest, de solisten, de crew, de technische leveranciers en de Ziggo Dome op zoek naar alternatieve data.