Een werk van schilder Vincent van Gogh heeft op een veiling in New York donderdag een recordbedrag van 35,85 miljoen dollar opgebracht (31,35 miljoen euro). Het gaat om de aquarel, Meules de blé (Tarwestapels), een doek dat ooit door de nazi's in beslag werd genomen.

Veilinghuis Christie's meldt dat het werk ruim twee keer zoveel opleverde als La Moisson En Provence, het vorige record voor een werk op papier van Van Gogh, dat in 1997 voor bijna 15 miljoen dollar werd verkocht. De verkoop overtrof ook de verwachtingen van experts, die dachten dat het werk 25 miljoen euro op zou kunnen brengen.

De Nederlandse kunstenaar (1853-1890) maakte het doek in 1888 toen hij in Arles, in het zuiden van Frankrijk, woonde. In 1913 werd het gekocht door Max Meirowsky, een Duitse Jood met een enorme kunstcollectie, die het in 1938 in bewaring gaf aan een Duitse kunsthandelaar in Parijs, voordat hij vanwege de Jodenvervolging naar Amsterdam vluchtte.

Vervolgens kwam het werk in het bezit van Alexandrine de Rothschild, lid van een Joodse bankiersfamilie. De nazi's namen het werk in beslag en decennialang was het spoorloos totdat het in 1978 opdook en werd gekocht door de Texaanse oliemagnaat Edwin L. Cox.

Na de dood van de oliemagnaat kwamen de families Cox, Meirowsky en Rothschild vorig jaar tot een overeenkomst, waardoor ze ieder een deel van de opbrengst van de verkoop krijgen.

De laatste keer dat het doek publiekelijk te zien was, was meer dan honderd jaar geleden op een tentoonstelling in het Amsterdam Stedelijk Museum.