De theater-, evenementen- en poppodiabranche hebben met verbijstering gereageerd op het uitgelekte OMT-advies waarin het demissionaire kabinet om nieuwe maatregelen voor de cultuursector wordt gevraagd. Er wordt gesproken van symboolpolitiek, mogelijk grote financiële tegenslagen en een slecht vertrouwen in de sector.

De Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) stelt dat er niet is gekeken naar waar de meeste besmettingen daadwerkelijk plaatsvinden. Dat gebeurt namelijk vooral in familiaire kring. "Het staat als een paal boven water dat de toename in besmettingen niet wordt veroorzaakt door bij de VNPF aangesloten organisaties", aldus directeur Berend Schans.

"De concerten en evenementen worden professioneel georganiseerd en het coronatoegangsbewijs wordt overal strikt gecontroleerd." Schans spreekt daarom van "symboolpolitiek".

Een ander probleem dat zich bij een nieuwe lockdown kan gaan voordoen is dat de waarde van een toegangskaart afneemt. "Door concerten steeds maar weer uit te stellen wordt het kopen van een kaartje onderhand een valse belofte", zegt Schans. De VNPF merkt ook dat het verschuiven van concerten er steeds vaker toe leidt dat mensen niet komen opdagen.

Dat wordt beaamd door de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM). "Het is slecht voor het vertrouwen in de sector. Voor het vertrouwen van ticketkopers in evenementen die wel of geen doorgang vinden", meldt een woordvoerder van de vereniging.

Lockdown 'nekslag' voor theaters

Voor de theaterbranche zou een nieuwe lockdown een financiële nekslag betekenen voor theaterproducenten, zegt directeur Dian Hoelscher van de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP). "Onze grens is nu echt bereikt. De maatregelen raken constant dezelfde groep ondernemers", aldus Hoelscher.

"Het zou de financiële nekslag zijn voor de niet-gesubsidieerde producenten, maar ook voor de acteurs en crew. Het gaat over producenten en ondernemers die al anderhalf jaar nauwelijks inkomsten hebben gegenereerd en desondanks grote financiële risico's hebben genomen door deze zomer te investeren in nieuwe producties, zonder dat er waarschuwingen waren dat er opnieuw zulke rigoureuze beperkingen aan zaten te komen."

Een goed ingevoerde bron liet donderdag weten dat het Outbreak Management Team (OMT) het kabinet adviseert om een korte lockdown van twee weken in te voeren om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bioscopen en theaters zouden in deze periode dicht moeten.