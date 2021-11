De ingepakte Arc de Triomphe in Parijs is naar schatting door 6 miljoen mensen bezocht. Het iconische monument in de Franse hoofdstad was dit najaar drie weken verpakt in een zilverblauw glanzende stof, naar het ontwerp van kunstenaar Christo.

De kunstenaar overleed vorig jaar op 84-jarige leeftijd en heeft zijn langgekoesterde droom niet in vervulling zien gaan. Christo en zijn in 2009 overleden vrouw Jeanne-Claude wilden al sinds de jaren zestig de triomfboog aan de kop van de Champs-Élysées inpakken.

Het stel verpakte eerder andere bouwwerken, waaronder de Parijse Pont Neuf in 1985.

Het is niet bekend hoeveel mensen destijds de Pont Neuf hebben bezocht. De Reichstag, het Duitse parlementsgebouw in Berlijn, werd in 1995 ingepakt en trok 5 miljoen bezoekers. De cijfers voor de Arc de Triomphe zijn gebaseerd op telefoongegevens en transportdata. Een derde van de bezoekers kwam uit het buitenland.

Er was meer dan 25.000 vierkante meter recyclebaar polypropyleen stof en 3000 meter touw en kabel nodig om het monument te verpakken. Het bouwwerk is zelf 50 meter hoog. Aan het project hebben meer dan duizend mensen gewerkt. De kosten van 14 miljoen euro werden gefinancierd met de verkoop van kunstwerken van Christo.