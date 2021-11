Auteur en kunstschilder Anton Valens is zondag op 57-jarige leeftijd in Amsterdam overleden, meldt zijn uitgever Atlas Contact.

Valens, die sinds 2016 aan kanker leed, laat zijn echtgenote Tascha Tinneveld achter.

In 2004 schreef Valens een boek over een thuishulp, een functie die hij ook zelf had vervuld. Zijn romandebuut Meester in de hygiëne werd onder meer bekroond met de Geertjan Lubberhuizenprijs voor literaire prozadebuten.

Later publiceerde hij Het boek Ont, dat op de longlist van de Libris Literatuur Prijs belandde en waarmee hij een nominatie voor de AKO Literatuurprijs in de wacht sleepte. Ook schreef hij de roman Het compostcirculatieplan, die ook op de longlist van de Libris Literatuur Prijs kwam en werd bekroond met de F. Bordewijk-prijs.

De in Paterswolde geboren schrijver trok ook de belangstelling met Vis, een novelle over een kunstenaar met een uitkering die meevaart op een boomkotter. Meester in de hygiëne en Vis verschenen eveneens in Duitsland en Frankrijk. Chalet 152, Valens' laatste roman, verscheen in oktober 2019.

Valens volgde ook de opleiding schilderen aan de Gerrit Rietveld Academie en aan de Rijksacademie. Later gaf hij zelf les aan de Gerrit Rietveld Academie en exposeerde hij op verschillende plekken.