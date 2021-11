De musical De Tocht over de Elfstedentocht gaat de beurs op. De producent van de voorstelling geeft via de NPEX-effectenbeurs voor een bedrag van maximaal 3 miljoen euro obligatieleningen uit. De opbrengst van de leningen wordt gebruikt voor de financiering van de musical.

Het is voor de eerste keer dat een Nederlandse producent op deze manier de voorstelling probeert te bekostigen. De kosten van de musical bedragen in totaal 7,5 miljoen euro.

De voorstelling, die in het najaar van 2022 in première moet gaan, wordt opgevoerd in een speciaal te bouwen theater in Leeuwarden met een bewegende ijsvloer van 2.000 vierkante meter. Het decor moet groter worden dan dat van de hitmusical Soldaat van Oranje.

Uit onderzoek is gebleken dat de voorstelling bijna 500.000 mensen kan gaan trekken.