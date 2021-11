Pieter Derks is met vijf fouten de best scorende bekende Nederlander onder de deelnemers van Groot Dictee der Nederlandse Taal. "Ik hoop dat ze het goede nakijkblaadje hebben gebruikt", reageerde de cabaretier lachend in de uitzending van De Taalstaat.

Het evenement werd dit jaar live gepresenteerd vanuit de bibliotheek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De prominenten en luisteraars van het NPO Radio 1-programma De Taalstaat mochten, anders dan vorig jaar, weer op locatie meeschrijven.

De uiteindelijke winnaar kwam uit de groep luisteraars. Suzanne Voets maakte slechts drie fouten. Gemiddeld werden er elf fouten gemaakt. Bij de prominenten waren dat er gemiddeld negentien.

Naast Derks deden onder anderen acteur Huub Stapel, zangeres Janne Schra en presentator en boswachter Tim Hogenbosch mee. Het dictee werd geschreven door taalkundige Wim Daniëls en voorgelezen door oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet. Presentator Frits Spits van De Taalstaat was wederom de gastheer.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal is sinds vier jaar alleen nog op de radio te beluisteren. Daarvoor werd het jarenlang op televisie uitgezonden vanuit de Eerste Kamer in Den Haag. Omroep NTR stopte er in 2017 mee omdat de kijkcijfers te laag waren.