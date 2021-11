Hoewel Will Smith wereldwijd bekendstaat als die grappige en succesvolle filmster, ging het hem privé vaak minder voor de wind. De 53-jarige acteur is nu klaar om zijn verhaal te delen en benaderde The Subtle Art of Not Giving a F*ck-schrijver Mark Manson voor zijn biografie Will. Manson twijfelde echter of hij wel aan een "celebrityboek" moest meewerken.

Smith liep al een tijd rond met het idee om zijn levensverhaal met het grote publiek te delen. Als fan van het 'antizelfhulpboek' The Subtle Art of Not Giving a F*ck besloot hij Manson te benaderen.

"Van tevoren werd ik door collega's gewaarschuwd: begin niet aan het schrijven van een celebrityboek", vertelt de Amerikaan in gesprek met NU.nl. "Ze zouden er nauwelijks aan meewerken, raken na een tijdje verveeld."

Die twijfels werden direct weggenomen toen Manson een ontmoeting had met Smith. "Hij stond er heel serieus in. Will zei: 'Ik kom uit een van de moeilijkste perioden uit mijn leven. Mijn ware ik heb ik eigenlijk altijd verborgen voor de wereld. Ik wil nu laten zien wie ik ben.' Wat het makkelijk maakte was dat hij al mentaal voorbereid dit project instapte. Hij was helemaal klaar om overal over te praten, want hij had een doel: zijn verhaal delen."

“Op mijn negende zag ik hoe mijn vader mijn moeder zo hard op haar slaap stompte dat ze tegen de vlakte ging. Ik zag dat ze bloed spuugde. Dat ogenblik in die slaapkamer heeft me waarschijnlijk meer dan enig ander moment in mijn leven gemaakt tot wie ik nu ben.” Will Smith in 'Will'

Will, dat onder meer vertelt over het gewelddadige karakter van zijn vader, het racisme waarmee Smith te maken kreeg, zijn periode in de gevangenis en de roerige tijden die zijn gezin beleefde, telt ruim vierhonderd bladzijden en er is zo'n vier jaar intensief aan gewerkt. Manson werd door de acteur uitgenodigd om mee op reis te gaan en hij leerde ook familie, vrienden en bekenden van Smith kennen.

"Ik wist niets over hem. Zijn films vind ik leuk, maar dat was het wel", vertelt Manson. "Maar al bij de eerste ontmoeting was hij enorm open en was er gelijk chemie tussen ons. Hij vertelde over de mishandeling van zijn moeder door zijn vader en dat hij dacht: dit wil ik mijn familie niet laten ondergaan. Ten eerste vond ik dat echt een ontzettend bijzondere en zeldzame reactie voor een kind van negen. Daarnaast dacht ik: hier moeten we het boek mee openen, want zo'n quote is het laatste wat je verwacht in een boek over Will Smith."

Manson omschrijft Smith als "een ontzettend fijn mens om om je heen te hebben". "Dat is tof, maar daardoor is het ook moeilijk om de echte Will te leren kennen, om te ontdekken wat hij echt denkt en voelt. Want Will is niet alleen die grappige acteur, er schuilt ook veel diepgang in hem."

“Mensen zeggen weleens dat het karakter van een kind beïnvloed wordt door de betekenis van zijn naam. Nou, mijn vader heeft me míjn naam gegeven, hij gaf me zíjn naam en hij gaf me de grootste voorsprong in het leven: de wilskracht om tegenslag te overwinnen. Hij noemde me Will.” Will Smith in 'Will'

Alle verhalen die Manson opschreef mocht de acteur vervolgens aanpassen en herschrijven hoe hij wilde. "He worked his ass off, Waar mijn collega's me voor waarschuwden, bleek helemaal niet waar. De meeste woorden die je leest, zijn geschreven door Will. Het is dus ook echt zijn boek."

De auteur vindt het "een van de leukste dingen die hij heeft gedaan in zijn carrière". "Ik mocht rondhangen met een supertof persoon, zijn verhalen opschrijven en dat afleveren aan Will en zijn team. Zij konden er vervolgens over stressen. Ik voel me eigenlijk een soort draagmoeder. Ik draag de baby, maar nu die geboren is ben ik niet meer de verzorgende. En als mensen het boek vreselijk vinden geven ze Will de schuld en niet mij, haha."

De omslag van de biografie van Will Smith. De omslag van de biografie van Will Smith.

'Alles tovert hij om tot positiviteit'

Een heel ander proces dus dan bij zijn debuut The Subtle Art. Volgens Manson lijken de schrijfstijlen van de bestseller en de Smith-biografie niet op elkaar, maar zullen Subtle Art-fans Will ook kunnen waarderen.

"De twee boeken delen dezelfde filosofie: dat de ellende van anderen inspirerend kan zijn. The Subtle Art is gebaseerd op de meest pijnlijke momenten uit mijn leven, waardoor de lezers zich misschien minder alleen voelen als ze zich daarin herkennen. Dat brengt Will denk ik ook teweeg: hij praat op een eerlijke en kwetsbare manier over de donkere momenten uit zijn leven, die bij de lezer ongetwijfeld herkenning oproepen."

Manson spreekt eigenlijk alleen maar positieve woorden over Smith, maar wat hem in het bijzonder opviel is dat de acteur emotioneel gezien enorm veerkrachtig is. "Elk gevoel, of dat nou boosheid, angst of schaamte is, kan hij omtoveren in positiviteit. Het boek heet niet alleen Will wegens zijn naam, maar duidt ook op de sterke wilskracht die hij heeft en die hij gebruikt om negativiteit in positiviteit om te zetten."

Will verschijnt dinsdag bij uitgeverij Nieuw Amsterdam.