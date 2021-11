De biografie van Erica Renkema doet het goed in de Nederlandse boekwinkels. Erica komt als nieuwkomer binnen op de tweede plaats van de Bestseller 60, laat stichting CPNB woensdag weten.

Eerder was de biografie van Martien Meiland al een succes in de boekwinkels. Erica doet het net iets minder goed dan de biografie van haar ex-man, die in de eerste week direct de koppositie behaalde.

Beide boeken zijn geschreven door Jan Dijkgraaf. Het boek over Meiland is ook genomineerd voor de NS Publieksprijs van dit jaar.

Er ontstond eerder ophef over een passage in het boek van Renkema waarin ze het over moslima's met een boerka heeft: die worden door haar "pinguïns" genoemd.

Verder is haar vermeende ex Sander van Betten niet erg te spreken over het boek. Meiland ontkent in haar biografie dat ze ooit een relatie heeft gehad met de privédetective. Van Betten zei eerder tegen NU.nl dat er wel degelijk sprake was van een relatie en dat hij niet snapt waarom de realityster dat nu ontkent.