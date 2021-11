Museum Volkenkunde (Leiden), Amsterdam Museum en Kasteel Hoensbroek zijn genomineerd voor de VriendenLoterij Museumprijs 2021. Het winnende museum krijgt een geldprijs van 100.000 euro.

Het publiek kan tot en met vrijdag 26 november stemmen op zijn of haar favoriete museum. De winnaar wordt op 2 december bekendgemaakt in Koffietijd. Het museum met de meeste stemmen mag "zijn museumdroom waarmaken" met het geldbedrag dat wordt uitgekeerd.

Het Amsterdam Museum, waar wordt verteld over de geschiedenis van de stad, zou de prijs willen gebruiken om een fysieke presentatie van alle nieuwe verhalen over de stad Amsterdam te maken. Dat gebeurt nu in het project Collecting the City, maar het museum wil dit op vaste basis gaan doen.

Kasteel Hoensbroek in Zuid-Limburg heeft veertig kamers waarin de verhalen van eerdere bewoners tot leven worden gewekt. Het museum wil het prijzengeld gebruiken om de bezoekers een "tastbaar en beleefbaar verleden" te presenteren. "We dromen van een kasteel waarin de vroegere bewoners zelf hun levensverhaal vertellen."

Museum Volkenkunde in Leiden wil met het geld de voorwerpen en verhalen die het tentoonstelt samenvoegen en digitaal toegankelijk maken.

De prijs is een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds en de VriendenLoterij, in samenwerking met de Museumvereniging, en wordt uitgereikt sinds 1990 en is de grootste publieksprijs voor musea in Nederland. Vorig jaar ging de hoofdprijs naar Naturalis Biodiversity Center in Leiden.